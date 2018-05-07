Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girecek

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse giren ve 4 Mayıs'ta tahliye edilen Ayşe Öğretmen yeniden

Diyarbakır'da, telefonla bağlandığı Beyaz Show’da ‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapse giren ve 4 Mayıs'ta tahliye edilen Öğretmen Ayşe Çelik'in infazına 6 ay ara verildiği ve 6 ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Ayşe Çelik'in avukatına, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı ve cezasının infazına arar verilmesini talep ettiği belirtildi.

Kararda “Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine kararla birlikte süresinde cezanın çektrilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi" denildi.

İNFAZA ARA, 31 EKİM'DE BİTİYOR

Karara göre, 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne giren ve 4 Mayıs'ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi tarihinin ise 31 Ekim tarihinde biteceği ve bu tarihte cezaevine girerek cezasını çekeceği belirtildi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:59

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