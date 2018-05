OHAL'de cezaevleri: Kürtçe konuşana darp, tedavi hakkına engel

İskenderun M Tipi Cezaevindeki tutukluların Kürtçe konuştukları için darbedildikleri iddia edilirken İstanbul’da hasta tutuklunun tedavisi engellendi.

OHAL’de cezaevlerinde hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. İskenderun’da tutukluların Kürtçe konuştukları gerekçesiyle darbedildikleri iddia edilirken, İstanbul’da da hasta tutuklunun tedavisi engellendi.

Cezaevlerinden her gün yeni bir hak ihlali haberi gelirken, İskenderun M Tipi Cezaevindeki tutuklular aileleri aracılığıyla gönderdikleri mesajda maruz bırakıldıkları işkenceyi anlattı. “Baskılar son safhada bir an önce bir şey yapılsın” diyen tutuklular, Kürtçe konuştukları gerekçesiyle darbedildiklerini söyledi. Mezopotamya Ajansının haberine göre tutuklular, gün içinde neredeyse her an gardiyanların hakaretlerine maruz kaldıklarını da aktardı.

Cezaevinde bulunan oğlu ile telefon görüşmesi yapan bir annenin aktarımı şöyle:

“Telefonla konuştukları için çok fazla şey anlatamadılar. Ama bizi aradığı gibi ‘Gidin suç duyurusunda bulunun’ dediler. Son bir haftada neredeyse her gün koğuşlarına baskın yapılıp darbediliyorlarmış. Oğlum en son aradığında sırf Kürtçe konuştukları için koğuşta bulunan bütün tutsaklar darbedilmiş. Aldıkları 3 tutsağı da hücreye koyup işkence etmişler. ‘Her geçen gün üzerimizdeki baskı artıyor, hukukçular, insan hakları örgütleri bir şeyler yapsın’ dediler.”

NÜKLEER TIP BÖLÜMÜ YERİNE REVİRDE TEDAVİ

Cezaevlerinde darp ve kötü muamelenin yanı sıra hasta tutukluların da sorunları büyüyor. Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan tiroid kanseri Zeynep Kayra da nükleer tıp bölümünde yapılması gereken kontrollerinin revirde yapıldığını belirterek, “Sağlıklı tedavi olma hakkım elimden alınıyor” dedi. Mezopotamya Ajansına mektup yazan Kayra “Her nedense hepimizin tahlil sonuçları aynı çıkıyor. Genel tetkikler yapılmadan ilaç veriyorlar. Bazı arkadaşlarımız gerekli olmadığı halde ilaç kullanmış oluyor. Revir doktoru hastaneye sevk etmememe konusunda çok ısrarlı oluyor. Hastaneye sevkler çok geç yapılıyor. Hastalar küçük ringlerle götürülüyor. Acil hasta olduğunda kesinlikle acilin çağrılmasına izin verilmiyor. Doktorların çoğu kelepçeyi açtırmıyor. Açtırmak isteyenlere de askerler müsaade etmiyor. Hastalara sorular sorularak bekletiliyor. Kapıda çıplak arama yapılıyor. Asker muayene sırasında odadan çıkmıyor. Bu nedenle tedavi olunmadan geri geliniyor” diye konuştu.

‘TEDAVİ OLMA HAKKIM ENGELLENİYOR’

Kötü huylu tiroid kanserine yakalanan Kayra, kanserin diğer organlarına dağılma riskinin olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğum cezaevi koşulları hastalığımın ilerlemesine çok müsait. Beslenme koşulları çok kötü. Hastalığımdan dolayı her yemeği yiyemiyorum. Moral düşüklüğü de olumsuz etkiliyor. En başta sağlıklı tedavi olma hakkım ihlal ediliyor. 2 ayda bir nükleer tıp bölümünde yapılması gereken kontrollerim revirde yapılıyor.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:56

