İhraçlara karşı üniversiteye ve bilime sahip çıkanlar yargılanıyor

ihraçlara karşı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapılan eylemle ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek.

KHK ile ihraçlara karşı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapılan eylemle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. Eğitim Sen ve Mülkiyeliler Birliği yaptığı açıklama ile davaya destek çağrısı yaptı.

Bilim insanlarının OHAL KHK’leri ile üniversitelerden atılmasına karşı 10 Şubat 2017’de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde yapılan “Büyük Buluşma” ile ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Bilim insanlarının, sendikacıların ve Mülkiyeliler Birliği üyelerinin katıldığı eylemde polis kampüste adeta sıkıyönetim ilan etmiş, cübbeler postallarla ezilmiş ve gözaltılar yaşanmıştı.

8 Mayıs 2018 Salı günü saat 09.05’te Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması öncesi, Eğitim Sen ve Mülkiyeliler Birliğinden çağrı yapıldı. Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan çağrıda polisin darbederek gözaltına aldığı kişiler hakkında ayrıca dava da açıldığı hatırlatıldı. Çağrıda, “Arkadaşlarımıza destek olmak için 8 Mayıs Salı günü saat 08.30’da Ankara Adliyesi önünde buluşup duruşmaları takip ediyoruz” dendi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:34

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