Orman ve Su İşleri Bakanı: 1 metrekare orman alanı işgal edilmemiştir

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Eroğlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında konuştu.

'AĞAÇLAR YOK OLUYOR FALAN... MÜMKÜN DEĞİL'

Eroğlu konuşmasında kendilerinden önce Türkiye'nin 20 milyon 800 bin hektarlık bir orman arazisine sahip olunduğunu ve kendilerinin 1,5 milyon hektar ormanlık alan daha eklediklerini iddia etti. Şu anda 22 milyon 300 bin hektar ormanlık alanın olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Ağaçlar yok oluyor falan... Bizde mühendisler olarak "Mühendis iddia etmez, ispat eder" diye bir tabir vardır. Biz ispat ediyoruz. Eskiden ormanların tapusu yoktu. Tapu olmayınca olmaz. Şu anda ormanlarımızın yüzde 95'inin tapusunu aldık ilk defa. Bütün tapu kadastro ile ortak çalışıyoruz. Bizim dönemimizde 1 metrekare ormanlık alan işgal edilmemiştir. Buyurun hodri meydan, 1 metrekare ormanlık alan işgal edildi mi edilmedi mi gösterin. Mümkün değil çünkü işgal edildiği zaman derhal yıkıyoruz ve asla müsaade etmiyoruz. Kaldı ki tapusu olduğu için işgal de mümkün değil artık. Orasının kapı gibi tapusu var" dedi.

'YANAN YERLERİ BİR YILDA AĞAÇLANDIRIYORUZ'

Orman yangınlarının sebeplerinden bahseden Eroğlu, "Hükümet olarak yanan alanların bir metrekaresinin bile başka maksatla verilememesi kararı aldık. Bir yılda ağaçlandırıyoruz, etrafını çeviriyoruz. Bu yüzden de kasıt çok azaldı. Çok büyük cezaları var" ifadelerini kullandı.

'YANAN ORMANLIK ARAZİLER PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR'

Yanan ormanlık alanların peşkeş çekilmediğini ve yeniden ağaçlandırıldığını söyleyen Veysel Eroğlu, "Orman yangınlarına karşı hazırlıklıyız. İnsanın gücünün takatinin dışında yangınlar olabiliyor. Bunun dışındaki yangınları söndürmek için ekibimiz hazır. Ekipler çok güçlü. Her zamankinden daha ciddi bir şekilde hazırlık yapıldı. Bütün hazırlıklar, eylem planları, toplantılar, önleyici tedbirler, ekiplerin eğitimi hepsi tamamen yapıldı. Hatta gerektiğinde diğer ülkelere de destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:23

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