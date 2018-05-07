'CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı' iddiası

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in görevden alındığı, yerine kanalın Ankara Haber Müdürü Dicle Canova'nın getirildiği iddia ediliyor.

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki görev değişiklikleri devam ediyor.

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir değişiklik de kanalın Ankara Temsilciğinde yaşandı.

Hakan Çelik'in Ankara Temsilcisiliği görevini Dicle Canova'ya devredeceği iddia edildi. Çelik, Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edecek.

Hakan Çelik'in, Demirörenlerin İstiklal Caddesindeki AVM'siyle ilgili attığı tweet tartışmalara neden olmuştu.

Hakan Çelik'in Demirören AVM ile ilgili Tweet'i. Çelik, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satılmasının ardından bu tweet'i sildi.

HANDE FIRAT'IN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ

Hakan Çelik, Hande Fırat’ın Hürriyet’in Ankara Temsilciliği’ne getirilmesinin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi olmuştu. 2005’ten itibaren Posta gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini de yürüten Hakan Çelik, CNN Türk’te “Parametre” programına yorumcu olarak katılıyor ve “Hafta Sonu Keyfi” programını sunuyor.

HAKAN ÇELİK KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hakan Çelik, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Avrupa Birliği’nin Siyasi Yapısı, İletişim Fakültesi'nde ise Radyo Televizyon Sinema bölümünde Bilim Kurgu Sineması üzerine yüksek lisans programlarına devam etti. Lisansüstü çalışmalarını Londra'da City University'de sürdüren çelik, dünya liderleriyle yaptığı röportajlarla dikkat çekti. Hakan Çelik'in uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji ve müzik alanında uzmanlığı bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)

Rekabet Kurumu, Doğan Medya'nın satışına onay verdi

Doğan Medya Grubunun satılması ne anlama geliyor?

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:43

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