Tavşanburnu Koyu’ndaki kaçak turistik tesise tepki

Bodrum Kent Konseyi ve yaşam alanı savunucuları, Tavşanburnu Koyu’nda kaçak olduğu öne sürülen turistik tesis inşaatını protesto etti.

Bodrum Tavşanburnu Koyu’nda kaçak olarak yapıldığı ileri sürülen turistik tesis inşaatı, Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve yaşam alanı savunucuları tarafından protesto edildi. Eylem yapan yurttaşlar inşaatın derhal durdurulmasını istedi.

Bodrum’da mavi yolculuğun başladığı ve tur teknelerinin en önemli duraklarından biri olan Yalı Mahallesi’ndeki Tavşanburnu Koyu’nda, yaklaşık bin dönümlük arazide yapımına başlanan turistik tesis inşaatının kaçak olduğunu ve ÇED raporu alınmadan inşaata başladığını öne süren Bodrum Kent Konseyi üyeleri, çevreciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri, teknelerle koya giderek eylem yaptı. ‘Tavşanburnu'ndaki kaçak inşaat durdurulsun’ yazılı pankart açıldıı.

Eylemde konuşan Çiğdem Erko, yarımadanın dört bir taraftan acımasız biçimde ablukaya alındığına dikkat çekerek “Tavşanburnu, hem doğal sit hem de ormanlık bir alandır. Bu bölgenin koruma amaçlı imar planları halen askıdadır, yani kesinleşmemiştir. Dava açılması durumunda ise planın iptal edilmesi ihtimal dahilindedir. Bu yüzden, plan, ÇED gibi süreçler sona ermeden ve mevzuatın gerekleri yerine getirilmeden inşaat izni, ruhsat verilemez. Geçtiğimiz günlerde hem sahada, hem ilgili Bakanlığın sitelerinde araştırmaya başladık. Bu araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bulguları Bodrum halkıyla paylaştık” dedi. (Muğla/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:43

www.evrensel.net