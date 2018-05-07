Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satışı şimdilik iptal edildi

Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası’nın satışına dair ihale şimdilik iptal edildi. Fabrika önünde yapılan açıklamada fabrikanın modern sanat müzesi ve çocuk merkezine dönüştürülmesi çağrısı yapıldı.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki Tarihi Elektrik Fabrikası ve arazisi için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, satış ihalesine çıkmıştı. 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılara ilişkin satış ihalesinin geçici teminat tutarı 1 milyon lira olarak açıklanmıştı. Teklif verme tarihi 2 kez uzatılan fabrika için son olarak 3 Mayıs tarihi belirlenmişti. Alıcı çıkmayınca ihale şimdilik iptal edildi ve yeni bir tarih açıklanmadı. Fabrika önünde kendilerini 'İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi Ve Çocuk Merkezi Kurdurtma Örgütü' olarak adlandıran kişiler ve oda temsilcileri açıklama yaptı. İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in de katıldığı açıklamada fabrikanın sanat merkezine dönüştürülmesi istendi.

KAMUSAL AKTÖRLERE ÇAĞRI

Grup adına basın açıklamasını okuyan Emel Çoban, fabrikanın kötü bir planla yok edilmesine karşı ilk raundun kazanıldığını belirtti. Çoban, “Askıya alınan bu ihale seçim geri adımı izlenimi verse de yapılan bu yanlışlıktan geri dönülmesi için çok daha inançlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğimizden siz sevgili İzmir sevenler zerre şüphe etmesinler” dedi. Çoban, elektrik fabrikasının yeniden özelleştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına karşı mücadeleyi kamuya mal edebilmek için kamusal aktörleri birlikte hareket etmeye de çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

'Alsancak Elektrik Fabrikası'nın satışına izin vermeyiz'

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:30

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