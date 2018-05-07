‘İnsanca yaşam talebi işten atma sebebi olamaz!’

Eren ERGİNE

İstanbul

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası, Büyükçekmece’de Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik Ürünler A.Ş. tarafından yapımı devam eden Batı Mahal projesi inşaatında çalışan üyesinin tazminatsız işten atılmasını protesto etti.

Şantiyede çalışmaya devam eden sendikalı işçilerin de katıldığı eyleme, DİSK/Gıda-İş Marmara Bölge Temsilcisi İbrahim Kızılyer ve Hak-İş’e bağlı Liman-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Özbey Dursun da destek verdi. Açıklama öncesi işten atılan Soner Atalay Evrensel’e konuştu:

"Patron beni tazminatsız işten attı, hakkımı istiyorum. 1,5 milyon dolara satılan villaları biz yapıyoruz ama kıdem tazminatımızı alamıyoruz."

Patronun ‘Sendikadan istifa edersen haklarını veririm’ dediğini de iddia eden Atalay “İnşaat işçilerinin insanca yaşam talebi işten atma sebebi olamaz, sendikaya üye olan işçilere mobing uygulanamaz. Ben hakkımı istiyorum, alacağım” diyerek tepki gösterdi.

İŞTEN ATMALARI DURDURUN, İŞÇİLERİN HAKLARINI VERİN!

Basın açıklamasını okuyan DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut “Ocak 2018'de yapılan komik zamların ardından işçilerin zam talebi işveren tarafından karşılanmayınca işçiler daha iyi bir ücret almak ve insanca barınma koşulları için sendikamıza üye olmuş ve geçtiğimiz günlerde haksız nedenle asılsız gerekçeler sonucu işten atılmaya başlanmıştır. Operatör arkadaşlarımızın işten çıkarılmasından 5 gün sonra saha formeni olarak çalışan arkadaşımız asılsız iddialar ile haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Üyemiz Soner Atalay iş tanımında olan işleri yaptığı için işten çıkarılmış ve asılsız gerekçeler uydurulmuştur” dedi. Karabulut şöyle devam etti:

“Saha formeni olan arkadaşımız işçileri yapacakları işlere yönlendirmenin organize etmenin yanında işçilerin sorun ve taleplerini işverene bildirmekle de yükümlüdür. Ve üyemiz, işçilerin taleplerini işverene aktardığı; yaşanan sorunlar ve sendikal örgütlenme karşısında yöneticilere bilgi verilmediği için asılsız iddialarla tazminatsız işten çıkarılmıştır. Soner Atalay, işçileri şirket aleyhine kışkırttığı fazla mesaiye çıkmak isteyenlere baskı kurarak mesaiye bırakmadığı, iş yavaşlatma yaptırdığı ve en son yazılı basına demeç vererek şirket imajına zarar verdiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılmıştır. Bu iddialar asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek olan işçilerin insanca yaşanacak ücret, insanca bir yaşam talebi işten atmayla sonuçlanmıştır. Buradan Yalçınlar Fotoğraf ve Elektronik ürünler A.Ş’ ye şu çağrıyı yapıyoruz; işten atmaları durdurun, yıllardır bu firmaya emek veren sendikaya üye olana kadar hiçbir sorun yaşamayan Soner arkadaşımızın tüm haklarını ihbar ve kıdem tazminatını ödeyin.”

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:36

www.evrensel.net