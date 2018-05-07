Nisan ayında 30 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Nisan 2018 veri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre nisan ayında 30 kadın cinayeti yaşandı, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.

Raporda, kadın cinayetlerinde mart ayında yaşanan düşüşe göre nisan ayında kadın cinayetlerinin yeniden arttığı belirtildi. Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün etkisiyle kadın hareketinin yükselişi, kadınların meydanları doldurması ve tüm tarafların kadına ve çocuğa yönelik şiddeti kınamasının bu düşüşte etkili olduğu ifade edildi.

Platform, nisan ayı raporunu Femisid* kapsamı içerisinde ele alarak kadın-çocuk ayrımı yapmaksızın hazırladıklarını belirtti.

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN VERİLER

Bu ay içerisinde kadın cinayetinin en çok işlendiği iller İstanbul (5), Adana (3), Gaziantep (3), Kocaeli (3) oldu. Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlerden sadece 51 çocuğun bu suça maruz kaldığına ulaşıldı. 51 çocuktan 26’sı okulda, 10’u evde istismara uğradı. 15 kadına cinsel şiddete maruz kaldı. Kadınların 5’i tanımadığı erkek, 7’si öz babası, 2’si öğretmeni ve 1’i akrabası tarafından şiddete maruz kaldı. Nisan ayında öldürülen kadınlardan 10’u kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü; 10’unun ölüm nedeni cinayet şüphesi taşırken 5’inin failinin neden öldürdüğü bilinmiyor. Ayrıca bu işlenen kadın cinayetlerinden 2’si kadın boşanmak istediği için gerçekleşirken kadınlardan 2’si ekonomik nedenlerle ve 1’i ayrılmak istediği için öldürüldü. Kadınlar yakınları tarafından öldürülmeye devam ediyor. Kadınların 11’i evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 1’i imam nikahlı olduğu erkek, 2’si oğlu ve 2’si akrabası tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların 10’u 35-65 yaş arasındayken, 7’si 25-35 yaş arasındaydı. 6’sının yaşı tespit edilemedi. Nisan ayında öldürülen kadınların 26’sının koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken 4’ünün boşanma davası var. 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulansaydı 9 çocuk annesiz kalmayacaktı. Öldürülen kadınların 26’sının çocuğu olup olmadığı bilinmezken 4’ünün çocuğu bulunuyordu. Bu ay kadınların 14’ü erkekler tarafından ateşli silah kullanılarak öldürüldü. Bu da silahlanmanın artmasının kadın cinayetlerindeki etkisini göstermektedir.

* Femisid: Embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar tüm kadın cinsiyetteki bireylerin sadece cinsiyetlerinden dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek, bir erkek tarafından öldürülmesi ya da intihara zorlanmasıdır.

(HABER MERKEZİ)

Kadına yönelik şiddet 10 yılda 3 kat arttı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 15:05

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