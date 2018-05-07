İmar affı, Zarrablara mı yarayacak?

AKP Hükümetinin seçim kozu olarak açıkladığı ‘imar affı’ndan zenginler yararlanma peşinde.

Beykoz Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi.

Ebru Gündeş’in avukatı, imar affına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM’de görüşüleceğini belirterek, “İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” dedi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklardan Ebru Gündeş Zarrab’ın avukatları hazır bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının avukatı da duruşmaya katıldı. Yalıda tadilat işlemlerini yapan diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise duruşmaya katılmadı. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasına neden olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam da duruşmayı takip etti.

Ebru Gündeş Zarrab’ın avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz ettiler. Söz alan Gündeş’in avukatlarından Begüm Can Güven, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Bilirkişiler hakkında yapmış olduğumuz şikayetler nedeniyle bize duydukları husumet nedeni ile hukuki mütalaada bulunup mahkemeyi yönlendirmeye çalışmışlardır. Biz öncelikle bu bilirkişiyi reddediyoruz. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz” dedi.

BİLİRKİŞİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Zarrab üzerine kaydettirdi. ZarraB, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Reza Zarrab ve Ebru Gündeş Zarrab hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Reza Zarrab, Ebru Gündeş ZarraB ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

REZA ZARRAB’IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Ebru Gündeş ve diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayrılmıştı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 14:38

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