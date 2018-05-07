İsrail'den Suriye'ye tehdit: Esad'ı tasfiye eder, rejimini deviririz

İsrail'den Suriye'ye 'İran' tehdidi: Beşar Esad, İran'ın Suriye'de operasyon yapmasına izin vermeye devam ederse onu tasfiye eder, rejimini deviririz.

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim büyürken İsrail'den Suriye'ye "Beşar Esad'ı deviririz" tehdidi geldi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Ynet'e yaptığı açıklamada "İsrail henüz Suriye'deki iç savaşa dahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'ın, Suriye topraklarında operasyon yapmasına izin vermeye devam ederse İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek. Eğer Esad Suriye'yi İran'ın bize karşı kullandığı bir askeri üs haline getirirse bunun onun sonu olacağını bilmeli" dedi.

İsrail, 2011'den bu yana devam eden savaşa zaman zaman cihatçı grupları destekleyerek zaman zaman da Suriye'ye hava saldırılarında bulunarak müdahil oluyor. İsrail bugüne kadar Suriye'de saldırı düzenlediği hedeflerin İran ve Hizbullah unsurları olduğunu belirtiyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 12:06

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