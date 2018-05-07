Merkez Bankasından dolar müdahalesi

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü, değişiklikle yaklaşık 6,4 milyar liralık likiditenin piyasadan çekileceği, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık dövizin de bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü aktarılarak, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar lira likidite piyasadan çekilecek olup yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadesine yer verildi.

Karar sonrası dolar kurunda önemli bir değişim olmadı. Dolar/TL, 4.25 seviyesinde yer alıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Dolar 4,24 liradan, avro 5,07 liradan haftaya başladı -7 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 11:41

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