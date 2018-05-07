Ankara Barosu’ndan 78 baroya mektup: Şimdi sıra bizde

Ankara Barosu, Ankara'da hayata geçirdiği 'Her okula bir avukat' projesini Türkiye geneline yaymak için 78 baroya mektup gönderdi.

Ankara Barosu, 16 Nisan 2017 Referandumunda Ankara'da hayata geçirdiği "Her okula bir avukat" projesini 24 Haziran baskın seçimlerinde tüm Türkiye'de uygulamaya hazırlanıyor. Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, 78 baro başkanına bir mektup göndererek diğer baroları da projeye dahil olmaya çağırdı.

Sensiz Olmaz Hareketi ile ortak projede buluşan Ankara Barosu, tüm Türkiye'deki barolara "şimdi sıra bizde" diyerek, projeye dahil olmaya davet etti.

Gönderilen mektup şöyle:

“Değerli Baro Başkanım. ‘Her okula bir avukat’ diyoruz… Çünkü ülkemiz, baskın erken seçim kararı ile daha önce benzeri yaşanmamış yeni bir seçim sürecine doğru gidiyor. OHAL koşulları altında, özellikle Seçim Kanunu’ndaki son değişikliklerle 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlarımızın, seçim süreçlerine olan güvenlerini kaybettiklerini; hatta sandık görevlilerinin dahi kanundaki değişiklikleri yorumlamakta zorlandığını; bu nedenle ‘seçme haklarının’ özgürce kullanılması konusunda haklı endişelerinin olduğunu görüyoruz.

Ankara Barosu olarak, hak ve özgürlüklerin savunulması görevini her zaman bize tam güvenle emanet eden vatandaşlarımızın bu anayasal hakkını özgürce kullanmalarını sağlamak amacıyla barış ve huzur içerisinde adil bir seçim süreci için meslek onurumuza yakışacak şekilde rol almayı ve bu emaneti topyekûn bir sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki biz avukatlar, bu hukuki bilinmezlik içerisinde adil bir seçim sürecine doğrudan etki ve moral verebilecek kuvvette ve kudretteyiz.

Her seçimde olduğu gibi, ama bu kez çok daha etkin bir katkı sunmak üzere ‘Her okula bir avukat’ hedefiyle sandık güvenliği konusunda değerli çalışmalar yürüten Sensiz Olmaz Hareketi ve bu sürece katılmak isteyen diğer sivil inisiyatiflerle birlikte çalışacağız. Ortak kaygı ve bilinçte olduğumuz tüm barolarımızı, bu süreçte birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Organizasyonu Ankara Barosu tarafından yapılacak olan ve tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek olan toplantıda, konuya ilişkin hedeflerimizi, hazırlıklarımızı ve öngördüğümüz çalışma modelini sizlerle paylaşmak üzere Baro Başkanı olarak sizin ya da görevlendireceğiniz bir yönetim kurulu üyesi meslektaşımızın katılım teyidinizi heyecanla bekliyoruz. Şimdi sıra bizde!” (MA)

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