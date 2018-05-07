NBA Play-Off: Rockets ve Warriors rahat kazandı

NBA Play-Off'larında Houston Rockets Utah Jazz'ı, Golden State Warriors New Orleans Pelicans'ı yenerek serilerde 3-1 öne geçti.

NBA Play-Off Batı Konferansı yarı final serilerinde Houston Rockets ve Golden State Warriors, 3-1 öne geçerek konferans finalinde karşılaşmaya çok yaklaştı.

New Orleans Pelicans’a konuk olan Warriors, ilk çeyrekte 37-22 öne fırladı ve maçın hakimiyetini hiç kaybetmeyerek sahadan 118-92 galip ayrıldı. Warriors adına Kevin Durant, 38 sayı 9 ribaunt 5 asistle maçın yıldızı oldu. Stephen Curry de 23 sayı kaydetti.

Maç boyu yüzde 36 saha içi, yüzde 15 üçlük isabetinde kalan Pelicans’ta ise Anthony Davis’in 26 sayı 12 ribauntluk double-double’ı yeterli olmadı.

ROCKETS’I PAUL VE HARDEN TAŞIDI

Utah Jazz’a konuk olan Houston Rockets da 48 dakika boyunca kontrolü elinde tutarak 100-87’lik galibiyete ulaştı. Chris Paul 27 sayı 12 ribaunt 6 asistle oynarken James Harden 24 sayıyla ona eşlik etti. Jazz’da çaylak Donovan Mitchell 25 sayı 9 ribaunt 4 top çalmayla mücadele etti.

BEŞİNCİ MAÇLAR SALI GECESİ

İki seride de beşinci maçlar salı gecesi oynanacak. Rockets’ın Jazz’ı ağırlayacağı maç TSİ 03:00’te, Warriors’ın Pelicans’la karşılaşacağı maçsa 05:30’da gerçekleşecek. Rockets ve Warriors kazanmaları halinde konferans finalinde kozlarını paylaşacak.

NBA’de bu gecenin programıysa şöyle: 01:00 Philadelphia 76’ers-Boston Celtics (0-3) * 03:30 Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (3-0) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 07:32

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