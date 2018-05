1 Mayıs'a katılan Sibaş işçisi: Birlik olmanın gücünü fark ettim

Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan Sibaş işçileri, 1 Mayıs kutlamasından izlenimlerini aktyardı.

Aydın'da sendikalaştıkları için işten atılan Sibaş işçileri katıldıkları 1 Mayıs kutlamasını değerlendirdi. Sibaş işçileri “Birlik olmanın bize ne kadar güç kattığını o meydanda fark ettik” dedi.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, geçen hafta yurdun dört bir yanında kutlandı. Aydın’da yapılan kutlamaya katılan Sibaş işçileri gazetemize yolladıkları mektuplarla 1 Mayıs’ı değerlendirdi.

Meral: Ben 1 Mayıs’ı bugüne kadar hep tatil günü olarak bilir öyle geçirirdim. İlk defa 1 Mayıs kutlamalarına katıldım. Çok güzel, çok eğlenceli ve bir o kadar anlamlı bir gün yaşadım. İşçi sınıfının ne kadar güçlü ve birbirine bağlı olduğunu gördüm. O ambiansı gördükten sonra benim için her gün 1 Mayıs, her gün kardeşlik günü. Yaşasın işçi dayanışması.

Bir Sibaş işçisi: Bu 1 Mayıs’ta aslında hayatım boyunca ne kadar çok şey kaybettiğimizi fark ettim. Birlik olmanın bizlere ne kadar güç kattığını ne kadar moral verdiğini ve yapabileceklerimizin gücünü o meydanda fark ettim. Biz 1 Mayıs’ı sadece tatil olarak bir gün geç kalkıp dinlenebileceğimiz bir gün olarak görmüşüz. Bundan sonra çok iyi şartlarda dahi çalışsak bizim gibi işçi emekçi arkadaşlarımıza destek olmak ve mücadelelerini kendi davamız gibi bilerek 1 Mayıs’ta meydanlarda yerimizi alacağız. Biz işimizi kaybettik ama mücadele ruhu kazandık. Birlik, dostluk kazandık. Yani ne olursa olsun biz kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sendikal örgütlenme, yaşasın işçi sınıfının dayanışması.

İsmail Gövenez: 32 yaşındayım ilk defa 1 Mayıs’a gittim, çok güzeldi. Bundan sonra da 1 Mayıs’lara gitmeyi düşünüyorum. Biz Sibaş’ta hep çalıştığımız için 1 Mayıs nedir bilmezdik. Ama 1 Mayıs’ta tüylerimin diken diken olduğunu gördüm. O kadar insan orada, biz orda, ne kadar güzeldi.

Dilan Yıldız: 1 Mayıs’a daha önce hiç katılmamıştım. İlk defa katıldım ve o kadar mutlu oldum ki insanların bize ilgisi, desteği çok gurur vericiydi. Biz yıllarca uzaktan bakmışız ama bundan sonra her 1 Mayıs’ta işçi ve emekçi arkadaşlarımızın yanındayım. Bence insanın hakkını araması çok güzel bir şey. Kimse hakkından vezgeçmemeli. Çünkü kimsenin hakkını istemiyoruz, biz hakkımız olanı istiyoruz. Alandaki kimseyi yabancı görmedim. Her gördüğüm bana selam verdi, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Buradan kadın arkadaşlarıma sesleniyorum, kadın isterse her şeyi başarır. Kimse kadının elinden bir şey gelmez demesin, kadın yeter ki istesin.

Halime: İşçi ve emekçilerin mücadele günü olan 1 Mayıs’ta ilk defa alanlara indik. Bu da ayrı bir heyecan ve umut verdi bize. Bugüne kadar 1 Mayıs’ı sadece emekçiler olarak tatil günü sayıyorduk ama bu saatten sonra her 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Bu kadar kalabalık ve coşkulu bir alanda birlikten kuvvet doğacağını, istersek kalıplaşmış bu düzene karşı koyabileceğimizi öğrendik. Hep birlikte mücadele etmenin, bize sevgiyi, saygıyı, arkadaşlığı pekiştirdiğini gördük ve ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmememiz gerektiğini öğrendik. Haklıyız, zaman alsa da kazanacagız. Umudumuzu yitirmeden bu yolda ilerleyeceğiz.

Halide: Bu 1 Mayıs’a kadar hiç mitinglere katılmamıştım. Bu 1 Mayıs’ta birlik beraberliği yaşayarak gördüğüm için her yıl 1 Mayıs’larda tatil deyip boşa gerçirdiğimi fark ettim. Bundan sonra ben de 1 Mayıs’ta meydanlardayım. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Sibaş’ta sendikalaşan işçiler işten atıldı

SİBAŞ işçilerine destek ziyareti

Sibaş Gıda işçileri: Kapı oradaysa sendika burada

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 00:13

www.evrensel.net