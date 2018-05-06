İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti standına ateşli silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti standına yapılan saldırıda dört kişi bıçakla, bir kişi de silahla yaralandı.

Yeniçağ’ın haberine göre, İYİ Parti’nin Bağcılar ilçe teşkilatı, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüttüğü esnada silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırının İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Gökhan Yiğit’in standa gelmesiyle başladığı bildirilirken, saldırıda silah ve bıçakların kullanıldığı aktarıldı. İYİ Parti üyesi 4 kişi bıçakla, 1 kişi ise silahla yaralandı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu ve Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Saldırının, İYİ Parti standının hemen karşısında yer alan MHP standının yanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 23:11

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