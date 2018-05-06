'Cem Uzan siyasete dönüyor' iddisı

Cem Uzan'ın yarın yapılacak Genç Parti kongresine genel başkanlık için tek aday olarak katılacağı öne sürüldü.

Genç Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Uzan'ın yeniden siyasete döndüğü öne sürüldü. Yurt dışında yaşayan Uzan'ın yarın yapılacak Genç Parti Kongresine adaylığını koyacağı belirtildi.

Sonsöz gazetesinde yer alan habere göre, Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresi yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacak. Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı belirtildi.

'SİYASİ SIĞINMA HAKKI' ALMIŞTI

10 Temmuz 2002'de kurulan Genç Parti, erken seçimlere katılabilmek kendini feshetmiş, Hasan Celal Güzel'in kurucusu olduğu Yeniden Doğuş Partisi ile birleşmişti.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 3.03 oy alan Genç Parti, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine ve 2011 genel seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Uzan, 2003'te Bursa'da bir Genç Parti mitinginde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı. Uzan'a öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti.

Uzan daha sonra, Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” almıştı.

2004 yılında Uzan grubu bankalarına ve şirketlerine TMSF tarafından el konularak kayyım atanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 19:29

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