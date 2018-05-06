Pakistan İçişleri Bakanı silahlı saldırıya uğradı

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğradı. Sağ omzundan yaralanan İkbal'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, memleketi Naroval'da katıldığı mitingde silahlı saldırıya uğradı. İkbal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pakistan devlet radyosundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Naroval'a bağlı Kanjrur'da gerçekleşen silahlı saldırıda Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, sağ omzundan yaralandı.

İkbal, ilk olarak bölgedeki bir hastaneye ardından da Lahor'daki daha büyük bir hastaneye götürüldü.

Pencap eyalet polisi, yakalanan saldırganın sorgusunun devam ettiğini belirtti. Polis yetkilisi İmran Kishvar da saldırganın 20-22 yaşlarında bir erkek olduğu ve yaklaşık 20 metrelik bir mesafeden İkbal'e ateş ettiğini kaydetti.

Kishvar, yaralanan İkbal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisini paylaştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 18:40

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