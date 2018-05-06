HDP, Diyarbakır ve Dersim’de seçim çalışmalarına başladı

Diyarbakır ve Dersim'de seçim çalışmalarına başlayan HDP, tutuklama ve baskılara rağmen güçlü bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır il örgütü düzenlediği basın açıklamasıyla seçim çalışmalarına başladı. Açıklama parti yöneticilerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamayı yapan Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı, “AKP MHP ittifakı bu seçimi kazanarak mevcut otoriter rejimi faşizan yapılanmasını tamamlamak istemektedir. Bunun için ihtiyaç duyduğu iç ve dış politik hamlelerin önemli bir kısmını bu seçimler sonrasında elde edeceği sonuçlar üzerinden yapmayı düşünmektedir. Yani bu seçimler AKP-MHP ittifakı kadar, derin bir bunalım yaşayan mevcut rejim için de varlık-yokluk nedenidir” dedi.

AKP-MHP ittifakının önünde en önemli engel olarak HDP’yi gördüğünü söyleyen Camcı, “Bunun için de tüm zorlukların farkında olarak, ancak bu zorlukların hiçbirini mazeret göstermeksizin; seçim çalışmalarımızı, halkımızla güçlü bir buluşmanın zemini olarak görmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun kararlılıkla ve büyük bir moral ve iddiayla, tüm demokratik güçlerle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz”dedi. Camcı, herkesi bulunduğu ilçede, mahallede, köyde HDP seçim çalışmalarına katılmaya davet etti.

‘YOĞUN İLGİ VAR’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Seçim Komisyonu Üyesi Hıdır Oduncu, 24 Haziran seçimlerine dair konuştu.

Cumhurbaşkanı adayları Demirtaş, HDP’li vekiller ve belediye başkanlarıyla birlikte binlerce üyelerinin tutuklu oldukları bir süreçte seçimlere gittiklerini vurgulayan Oduncu, şunları söyledi: “Buna rağmen HDP çok güçlü bir moral ve motivasyonla çalışmalarını yürütüyor. Dersim’de de il ve ilçe seçim komisyonlarımızı kurarak, çalışmalarımızı başlattık. Halkın çalışmalarda yer almak adına yoğun ilgisi var. HDP Dersim’de iki sıfır yaparak, seçim zaferini yakalayacaktır. Halkın da çalışmalara katılması bu yöndedir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 18:30

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