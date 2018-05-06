Fenerbahçe, Bursaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 32. haftasın Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Fernandao'nun 90. dakikada gelen golüyle gülen taraf oldu.

Süper Lig'in 32. hafta maçında şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Fenerbahçe, Bursaspor engelini 90. dakikada gelen goole 2-1'lik skorla aştı.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda tempo yükseldi. Fenerbahçe, 69. dakikada kontra ataktan gol yedi. Bursaspor'da Furkan Soyalp ceza alanı dışından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golden 2 dakika Moussa Sow, Skrtel'in kaleye göndermek istediği topu ters vuruşla kendi kalesine gönderdi.

82'de maçta tansiyon yükseldi. Bursaspor'da Titi, 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yedek kulübesindeki Kubilay da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu sırada hakemin kararlarına itiraz eden teknik direktör Mustafa Er de Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi.

90. dakikada sahneye çıkan Fernandao, skoru 2-1'e taşıdı.

Bu sonucun ardından sarı lacivertliler 66'a puana yükselirken 66 puanlı Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 2. sıraya çıktı. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif (Dk. 70 Janssen), Giuliano, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 78 Fernandao)

BURSASPOR: Harun - Barış (Dk. 20 Bostock), Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Badu (Dk. 43 Ekoko) (Dk. 72 Emre Taşdemir), Batalla, Yusuf, Sow

GOLLER: Dk. 69 Furkan Soyalp (Bursaspor) - Dk. (KK) 71 Sow, Dk. 90 Fernandao (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Titi, Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Batalla (Bursaspor) - Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 18:25

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