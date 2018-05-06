Cizre'deki yasak döneminde hayatını kaybeden kızının cenazesini arıyor

Cizre’deki sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybedenlerden biri olan Hacer Aslan’ın annesi 2 yıldır cenazesini arıyor.

Şırnak merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde 2 yıl önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde yaşamını yitiren birçok kişinin cenazesi hala ailelere verilmedi. Aileler tarafından birçok kez verilen DNA örneklerine rağmen halen kimlikleri tespit edilmeyen cenazelerin bazıları yasağın ilan edildiği kentlerdeki kimsesizler mezarlığında, bazıları ise farklı kentlerdeki Adli Tıp Kurumlarında bekletiliyor.

KIZI İÇİN GİTTİ, OĞLUNUN CENAZESİ İLE KARŞILAŞTI

Cizre’deki yasak sırasında hayatını kaybedenlerden biri olan Hacer Aslan’ın cenazesi hala ailesine verilmedi. Kızının yaşamını yitirmesinin ardından babanın kan örneği vermeye gittiğini hatırlatan anne Aslan, kızlarının cenazesinin bulunmasının kendilerine iletilmesinden sonra Urfa’ya gittiklerini aktardı. Tabutu açtığı vakit, yasaklar sırasında yaşamını yitiren bir diğer çocuğu M. Sait Aslan’ın cenazesi ile karşılaştığını ifade eden anne Aslan, “Onun cenazesini getirip defnettik. Daha sonra yine kan sonucunu bekledik” dedi.

‘CENAZENİZ YOK’ YANITI

Bulundukları girişimlerinin her seferinde, “cenazeniz yok” yanıtı ile sonuçlandığını dile getiren anne Aslan, “Oğlumun mezarını her ziyaret ettiğimde kızımın da mezarının olmasını istiyorum. Nerde olduğunu bileyim. Bunun hasretini yaşıyorum. Bazen sabahtan akşama kadar kızımın cenazesinin nerde olduğunu düşünüyorum. Dilekçe veriyoruz, kan örneği veriyoruz ama herhangi bir cevap alamıyoruz. Kimse bize kulak vermiyor” dedi. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 18:24

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