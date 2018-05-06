Hasankeyf'teki El Rızk Camisi de parça parça taşınacak

Hasankeyf'teki tarihi El Rızk Camisi ve minaresinin taşıma işlemine önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor.

Baraj suları altında bırakılmak istenen Hasankeyf’te, tahribat artık geri döndürülemez boyutta. Kum ve kayalarla kaplanmış haldeki tarihi kentte inşasına aralıksız devam edilen setin duvarlarını aştığı tarihi El Rızk Camisi’nin de yerinden parça parça taşınacağı öğrenildi.

12 bin yıllık geçmişe sahip Batman’ın Hasankeyf ilçesi, kıyısında bulunduğu Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle gün gün yok ediliyor. İnşası süren barajın 1 Haziran tarihinden itibaren su tutmaya başlayacağı belirtiliyor.

12 bin yıllık tarihin üstüne kum doldurulurken, tarihi El Rızk Camisi ve minaresinin taşıma işlemine ise önümüzdeki haftalarda başlanması bekleniyor. Tarihi yapının tıpkı Zeynel Bey Türbesi gibi parça parça sökülerek taşınacağı belirtiliyor.

‘BURANIN GÜZELLİĞİNİ BİR DAHA GÖREMEZSİNİZ’

Toprak ve kaya yığınlarının camii duvarlarını aşması, Hasankeyflilerin ve bölgeye gelen ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. 72 yaşındaki Halil Tekecan, “Hasankeyf sadece bizim değil ki tüm insanlığın ortak mirasıdır. Buranın havası güzeldir. Eskiden öğlen namazından sonra yazın serinlerdik burada. Şimdi ise buranın tozu ve toprağı üstümüze geliyor” dedi. Tekecan, bu minarenin başka bir yere taşınması durumunda bu güzelliğin bir daha görülemeyeceğini de dile getirdi.

Yok olmaya yüz tutmuş kentin ziyaretçilerinden Mahsum Şimşek de, düşüncelerini ve tepkisini şöyle dile getirdi: “Hasankeyf güzel bir yerdi. Burası binlerce yıllık tarihimizdi. Gelip buradaki güzelliği seyrettikten sonra nehrin kenarına gider kimi zaman balık tutar veya ailemizle birlikte dinlenirdik. Şimdi ise aynı yere kum ve toprak doldurdular. Biz Kürtler için güzel olan her şeyi yıkıyorlar. Güzel olan, yararımıza olan ne varsa yıkıyorlar bu kabul edilemez.(Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:56

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