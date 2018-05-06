‘Abdullah Zeydan'a siyasi yasak getirme çabası içerisindeler’

Hapis cezası onanan HDP milletvekili Abdullah Zeydan’ın avukatı Murat Arksak, 'Mahkeme siyasi yasak getirme çabası içerisinde' dedi.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın avukatı Murat Arksak, “Bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. Mahkeme siyasi yasak getirme çabası içerisinde” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan eş zamanlı operasyonda tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında açılan davada Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Örgüte yardım etmek” suçundan 5 yıl ve “Örgüt propagandası yapmak” suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere Zeydan’a toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, Zeydan’ın savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki itirazı yerinde bularak yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozma kararı ardından yeniden yapılan yargılamada Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak 2018’de daha önce verdiği kararında direterek Zeydan’a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını yineledi. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi oy birliği ile kararı onadı.

‘APAR TOPAR BİR YARGILAMA YAPILDI’

Davanın avukatlarından Murat Arksak, dosyanın esasını etkileyebilecek 18 Tevsi-i Tahkikat taleplerinin istinaf mahkemesi tarafından kabul edilmediğini dile getirerek, “Müdafiler olarak yaptığımız savunmalar gerekçeli kararda yer almadı. Heyet değişikliği oldu. Burada Sayın Zeydan’ın tekrar dinlenmesi gerekirken bunların hiçbiri yapılmadı. İfade fiziki olarak dosyada yokken karar verildi. Apar topar bir yargılama yapılarak ceza verildi” dedi.

Verilen karar ile Zeydan’ın siyasi yasaklı konuma düşürülmek istendiğini sözlerine ekleyen Arksak, “Bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. Siyasi yasak getirme çabası içerisinde mahkeme. Çok büyük bir hak ihlali doğuracak olan bir karar. Hem Türkiye yargısı açısından hem de uluslararası yargı açısından bu kararın açıklanabilir bir yanı yok” diye konuştu.

‘AYM VE AİHM’E BAŞVURACAĞIZ’

Hukuk mücadelesini devam ettireceklerini dile getiren Arksak, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını, Anayasa Mahkemesi’nden sonuç alamadıkları takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını dile getirdi. (MA)

HDP Hakkari Milletvekili Zeydan'ın hapis cezası onandı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:50

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