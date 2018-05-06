Mardin'de dördüncüsü düzenlenen 'Uluslararası Mardin Bienali' 'Sözden Öte' temasıyla Mor Efram Manastırı'nda başladı.

Mardin'de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Mardin Bienali” başladı. “Sözden Öte” temasıyla Mor Efram Manastırı’nda başlayan bienale, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden sanatçılar katıldı. Döne Otyam direktörlüğünde, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel’in yaptığı bienalde, 18’i yabancı 50 sanatçı, 4 Haziran’a kadar Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlar ile çarşılarda performans sergileyecek.

İLGİ YOĞUN

Bienal direktörü Döne Otyam gazetecilere yaptığı açıklamada, bienalin bu yıl yoğun ilgi gördüğünden dolayı katılımın yüksek olduğunu söyledi. Bienalin Mardin turizmine de katkı sunduğuna dikkati çeken Otyam, “Son derece heyecanlıyım. Bu 4’üncü bienalimiz, 50 sanatçımız katılıyor” ifadesini kullandı. İranlı sanatçı Parastou Forouhar’ın, Mor Efram Manastırı’nda “Portreler” isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü.

Bienali gezen İskoçlu yazar William Easton Mardin’de olmaktan ve bienale gezmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bienali gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi alan İsveç Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Suzi Erşahin de Mardin’de sanatsal etkinliklere katılmanın ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Mardinlilere de ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. (Mardin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:02

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