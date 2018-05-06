RSF, gazetecilere dönük saldırıları derledi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) son 10 yılda medya mensuplarına karşı yapılan en kanlı saldırıları derledi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 30 Nisan’da gerçekleştirilen çifte intihar saldırısı, işleri rahatsızlığa neden olduğu için medya kuruluşları ve gazetecilere yapılan birçok kanlı saldırının sonuncusu. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) son 10 yılda medya mensuplarına karşı yapılan en kanlı saldırıları derledi.

Kabil’de art arda gerçekleşen iki bombalı saldırı 9 gazetecinin hayatını kaybetmesine neden oldu. En az 9 gazetecinin hayatını kaybettiği, birçok gazetecinin yaralandığı saldırı, 2001 yılında Taliban rejiminin düşüşünden beri yaşanan en kanlı medya saldırısı. IŞİD’in düzenlediği iddia edilen iki patlama, yarım saat arayla Afganistan’ın en büyük istihbarat ajansının merkezinin yakınlarında meydana geldi. İkinci patlama, birinci patlamayı görüntülemeye gelen muhabirlerı hedef aldı. Bu ikili saldırılar militan gruplar tarafından gerçekleştiriliyor.

EKVADOR’DA İKİ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

21 Mart 2018’de Ekvador gazetesi El Comercio’nun iki muhabiri Javier Ortega ve Paul Rivas ile şoförleri Efrain Segarra Ekvador Kolombia sınırı yakınlarında kaçırıldı. Gazeteciler bölgeye hükümet güçleriyle silahlı grupların arasındaki çatışmayı görüntülemek için gitmişlerdi. Kaçırılan 3 kişinin ölü bedenlerinin fotoğrafları 12 Nisan günü internette yayımlandı ve bu haber Başkan Lenin Moreno tarafından doğrulandı.

Afganistan’da İntihar saldırısında 7 Tolo News çalışanı hayatını kaybetti. 20 Ocak 2016’da Televizyon teknikerlerini Kabil’deki evlerine götüren araca şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırıldı. Taliban’ın yaptığı iddia edilen saldırıda üçü kadın yedi çalışan hayatını kaybetti. Saldırıdan önce Tolo ve başka bir Afgan televizyon kanalı olan TV1, Taliban tarafından “askeri hedef” olarak duyurulmuştu.

CHARLIE HEBDO KATLİAMI

Charlie Hebdo genel merkezinin toplantı salonuna giren iki silahlı saldırgan, sekizi gazeteci olmak üzere on iki kişinin ölümüne neden oldu. Charlie Hebdo 2006 yılında Hz. Muhammed’in bulunduğu bir karikatür yayımladıktan sonra tehdit edilmeye başlanmıştı ve bu nedenle polis koruması altındaydı. Gazetenin ofisi 2011 yılında yakılmaya çalışılmıştı.

Pakistan’ın Belucisyan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Ketta’da art arda gerçekleşen 2 bombalı saldırıda 80 kişi hayatını kaybetmişti. İlk bomba can kaybına neden olsa da bölgeye polisi ve gazetecileri çekmek için tuzak olarak patlatılmıştı. İkinci saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybederken 3 gazeteci de yaralandı. Bomba imha ekiplerine göre saldırıda yaklaşık 100 kilo patlayıcı kullanılmıştı.

Dubai merkezli uydu kanalı Al-Arabiya’nın Bağdat bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda kanalın 4 çalışanı hayatını kaybetti. 2003’te açılan ofis daha önce de terörist saldırıların hedefi olmuştu. 2008 yılında büronun yöneticilerinden Jawad Hattab, arabasının altına yerleştirilen bombadan son anda kurtulmuştu. 2006 yılında büroyu hedef alan bombalı araçlı saldırıda 7 kişi ölmüş 20 kişi ise yaralanmıştı.

FİLİPİNLER’DE MEDYA TARİHİNİN EN KANLI SALDIRISI

Maguindanao bölgesi yöneticisi tarafından yönetilen özel milis kuvvetler, otuz ikisi gazeteci olmak üzere elli yedi kişinin ölümüne neden oldu. Gazeteciler bölgenin yeni yöneticisi olması öngörülen eski yöneticinin oğluna rakip adayın haberini yapıyorlardı. Saldırı gerçekleştiği sırada gazeteciler adayı seçim merkezine kaydettirmek üzere yola çıkmış olan konvoya eşlik ediyorlardı. Saldırıyla ilgili dava henüz sonuçlanmadı. 2014 yılının kasım ayında, saldırıdan sağ kurtulan tanıklardan birisi saldırıyla ilgili ifade vermeye giderken öldürüldü.

Nijerya’nın başkenti Abuja’da bulunan gazete ThisDay’e bomba yüklü bir araçla gelen saldırgan 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca insanın yaralanmasına neden oldu. Bununla birlikte gazete, 2012 yılının başından beri bölgede artan ve en az 400 kişinin ölümüne neden olan şiddete karşılık çevredeki güvenlik önlemlerini arttırdıklarını belirtti. Aynı gün neredeyse aynı saatte, bomba yüklü bir başka araç ThisDay, The Moment ve The Daily Sun’ın bölge ofislerinin olduğu Kaduna’ya saldırarak 4 kişinin ölümüne ve yaklaşık 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. İki saldırıyı da üstlenen Boko Haram, bu saldırıların “tarafsız ve adil” olmayan ve cihatçı grup yerine hükümete destek olmayı seçen medyaya net bir mesaj göndermek için yapıldığını belirtti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:50

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