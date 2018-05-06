Benyamin Netanyahu 9 Mayıs’ta Moskova’da

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, 9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacağı açıklandı.

Rusya Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 9 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

“İran’ın 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah geliştirdiğini” ileri sürerek gündem olan Netanyahu, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs’ta Moskova’yı ziyaret edecek.

İsrail liderinin Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine davet edildiğini duyuran Kremlin, şu açıklamayı yaptı: “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyaretinde bulunacak. Netanyahu, 2. Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 73. yıldönümüne adanan askeri geçit törenine davet edildi.”

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceğine dikkat çekildi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:34

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