Yüksek kâr oranlarına rağmen işçilerin taleplerini karşılamamak için her yola başvuran otomotiv patronları buna karşılık kârını artırmayı sürdürüyor.

Yüksek kâr oranlarına rağmen, MESS grup sözleşmelerinde işçilerin taleplerini karşılamamak için her yolu deneyen otomotiv patronları, kârını artırıyor. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, aylık bazda da son 27 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan ayı verilerine göre, sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu.

Geçen martta 3.1 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, nisanda ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi.

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 30

Ürün grupları bazında ise nisanda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 milyon, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 245 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya artış yüzde 30 olurken, Fransa’ya yüzde 41, Romanya’ya yüzde 49, ABD’ye yüzde 44, Rusya’ya yüzde 76 artış yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 65 artarken, İspanya’ya yüzde 84, Belçika’ya yüzde 65, İsrail’e yüzde 47, Hollanda’ya yüzde 72, İsveç’e yüzde 79 artış oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracatta yüzde 25 gerileme olurken, İtalya’ya yüzde 46, Belçika’ya yüzde 28, Hollanda’ya yüzde 80, Almanya’ya yüzde 54 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya i dış satımda yüzde 32 düşüş görülürken, Fransa’ya yüzde 33, Polonya’ya yüzde 72 artış yaşandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi ihracatı şubat 2016’dan bu yana aylık bazdaki artışını sürdürüyor. Nisan ihracatında otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu” dedi. (Bursa/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:24

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