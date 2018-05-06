Servisçilerden gece yarısı köprüde plaka eylemi

Plaka tahdidi isteyen bir grup servisçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında eylem yaptı.

Plaka sorununun çözümü ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerine söz verdiğini belirten, aralarında İstanbul Servis Esnafı Derneği üyelerinin de olduğu yaklaşık 200 servisçi dün gece 23.00’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde toplandı. Araçları ile gelen servisçiler burada “İstanbul servisçileri çıkmaz sokakta” pankartı açtı.

Servisçiler adına açıklama yapan Uğur Karakoç, “İstanbul’un en çok trafik kahrını çeken İstanbul servisçileridir. Bizlerin bu yolda yetkili mercilerden istediğimiz 35 ilde uygulanan ve hakkımız olan tahditli plakadır. Tahditli plaka sınırlandırma demektir. Sektöre sınırlandırma getirerek İstanbul’umuza her önüne geleni sektöre sokmayıp, belirli bir bedel ödeyip bu işi gerçekten meslek edinmiş insanlarla daha güvenli, daha konforlu en önemlisi daha adaletli bir kazanç sağlayarak, mevcut 50 bin esnafı da koruma altında tutmaktır” dedi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:12

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