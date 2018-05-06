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Fotoğraf: Pixabay
Afganistan'da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı
06 Mayıs 2018 14:16
Afganistan'da seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi; çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.
Afganistan'ın Host kentinde seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camide meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü ve yaralandı.
Associated Press haber ajansı, Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinde yer alan ve seçmen kayıt merkezi olarak da kullanılan bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini aktardı. Ajansa konuşan afgan bir yetkili en az 30 ölü ve yaralı olduğunu aktardı.
Saldırı yetkililer tarafından doğrulanırken henüz üstlenme açıklaması yapılmadı. (DIŞ HABERLER)
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