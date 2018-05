AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Tayyip Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıklıyor.

AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin seçim AKP'nin seçim manifestosunu açıklıyor. Salona geçmeden önce dışarıda kurulan kürsüde konuşan Erdoğan, "Manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan kongre öncesi konuşan Binali Yıldırım, seçimde kendileri dışında kalanların 'şer odakları' olduğunu öne sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'DEDEM OSMAN GAZİ…'

"1071 Malazgirt zaferinden beri bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdur. Kudüs'ü alan Selahaddin bizdik, kanla alınan toprak parayla satılmaz diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı top mermisiyle destan yazan Seyit Onbaşı bizdik. Atatürk 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde ok gibi siperlerinden fırlayan kahramanlar bizdik. Maraş'ta Sütçü İmam, Erzurum'da Nene Hatun bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. Şühedamızın fışkırdığı Türkiyemizi aziz bildik."

'ATATÜRK'ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE CUMHURİYET'İ İLAN EDEN BİZİM İRADEMİZ'

"1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademiz. 27 Mayıs darbesi bize yapıldı. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat'la milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Varlığımıza birliğimize huzurumuza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, özgürleştik. Biz durmadık onlar da durmadı.

Biz ülkemizi güçlendirdikçe onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik. Milli iradeye pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken onların küresel efendilerine de eyvallah demedik.

Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik. Milyonlarca muhacire kapmızı açtık. Tehditlere rağmen milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için mücadelemize devam ettik. Türkiye ekonomisini büyüttükçe IMF'den borç alan değil borç veren bir ülke haline geldikçe, yatırımlarla bize olan öfke daha da kabardı."

'BAŞKANLIK SİSTEMİNİN GELECEĞİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Salona geçmeden önce dışarıda kurulan kürsüde konuşan Erdoğan, "Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız" dedi. Erdoğan ayrıca "Manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

‘PENSİLVANYA'YA BİLETLERİNİ DE ALIRIZ’

“24 Haziran’da Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İl teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. 6. kongre ile yeni yönetim iş başına geliyor. İstanbul Türkiye’dir, Türkiye’nin özetidir. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizim ahdimiz var. Bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. 81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran’da tekrar vuracağız. Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya’ya biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok.”

YILDIRIM'A GÖRE CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİLER 'ŞER ODAKLARI'

Fotoğraf: Hakan Göktepe/AA

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Yıldırım, AKP'nin bir kez daha seçim söylemini kutuplaştırma üzerine kuracağını gösteren ifadeler kullandı. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan Yıldırım, "Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek Cumhur İttifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir" dedi.

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı Türkiye sevdalısı genel başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız?" diyen Yıldırım, "Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul'dan başladık. Ak parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran'da Ak kadınlar İstanbul'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istikbali için gençlik ayakta ak kadınlar ayakta. Ak kadrolar ayakta. İstanbul dünya şehri. Payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sedalısı Recep Tayyip Erdoğan, 1994'te belediye başkanı olduğunda maalesef vesayet odakları hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Erdoğan, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. Siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler. Muhtar bile olamaz dediler. Ama bu aziz millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını milletimin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi. Durmak yok kutlu yürüyüşe devam dedi. İşte 16 yıl önce İstanbul'dan başlayan kutlu yürüyüş bugün 24 Haziran'da yeni dönem de 2023'e emin adımlarla devam ediyor. 24 Haziran Türkiye için bir milattır. 24 Haziran vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul'da yeni bir rekorla imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul her zaman farklı. İşte bugün yağmur demeden içerde ve dışarda on binlerin toplandığı coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz. 24 Haziran yeni bir gün yeni bir tarih Türkiye'nin aydınlık yarınlarının açılacağı tarih. Bu seçimler önemlidir. Ama bu seçim çok daha önemli. Çünkü bu seçim de şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin memleket sevdalılarıyla memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Ülkemizin bağımsızlığına ay yıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. AK Parti İstanbul teşkilatı her zaman değişimin dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacak." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 15:26

