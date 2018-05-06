Çukurovalı buğday üreticileri: TMO güzel fiyat verirse mutlu olacağız

Çukurova buğday üreticileri, yağışların zamanında olması ile hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sonucu ürünlerini erkenden hasat etmeye başladı.

Çukurova yöresindeki buğday üreticileri, yağışların zamanında ve güzel olması ile hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sonucu ürünlerini normalden 15-20 gün önce hasat etmeye başladı. Üreticinin gözü şimdi TMO’nun vereceği fiyatta.



Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Örel, yaptığı açıklamada, Osmaniye'de buğday üretim alanının geçen yıla göre azalmasına karşın il genelinde yaklaşık 490 bin alanda ekim yapıldığını belirtti. Normal zamanlarda buğday hasadının 20-25 Mayıs aralığında başladığına dikkati çeken Örel, “Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, yağışların zamanında ve güzel olması nedeniyle bu yıl üreticiler buğdaylarını yaklaşık 15-20 gün önceden hasat etmeye başladı. Özellikle mart ve nisan aylarında sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu da buğdayın erken olgunlaşmasına neden oldu. Bugün Osmaniye'de birçok üretici tarlasına biçerdöver sokmaya başladı. Yine de üreticilerimize danedeki nem oranının düşmesini beklemelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah herhangi bir doğal afet yaşanmadığı taktirde bu yıl güzel bir rekolte bekliyoruz.”

Buğday üreticisi Celal Fındıklı da bu yıl güzel bir rekolte beklediklerinin altını çizerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) güzel bir fiyat verirse çok mutlu olacağız” dedi.

Üretici Vahit Karadağ, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesinin buğdayda verimi artırdığını dile getirerek, “İnşallah herhangi bir afet olmaz ve ürünümüzü sağ salim hasat ederiz” diye konuştu. (Osmaniye/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 13:58

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