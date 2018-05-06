Çavuşoğlu’dan ABD'ye F-35 tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptali tartışmaları için 'Kabul edilemez' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesinin kabul edilemez olduğunu ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi temaslarda bulunmak üzere Washington'a gideceğini söyledi.

CNNTürk televizyonundan canlı yayınlanan mülakatında Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımına ilişkin de, “Bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. Bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. 'Ben süper gücüm.' BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış. ABD bize ambargo veya bize yönelik adım atarsa Türkiye mutlaka buna cevap verir. Ama biz bunu arzu etmeyiz” dedi.

Türkiye'nin 100'den fazla Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alması ve bunların teslimatının da bir yıl içerisinde başlaması öngörülüyordu. Söz konusu uçakların bazı parçaları da Türk şirketler tarafından üretiliyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Cumhuriyetçi Senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Jeanne Shaheen, bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarıyla Türkiye'ye F-35'lerin teslimatının durdurulması talep edildi. Buna gerekçe olarak da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pervasız yönetimi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayması" gösterildi.

ABD'de Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) üzerindeki görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması öngörülüyor.

Öte yandan Mevlüt Çavuşoğlu vize serbestisi için de "Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler" açıklaması yaptı.

SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALAN TASARI AND KONGRESİNDE

ABD’li yetkililer bir süredir Rusya’dan S-400 füze alımı başta olmak üzere Türkiye’nin askeri politikalarına ilişkin sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı. Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Hizmetler Komisyonu, yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) gelecek hafta tartışmaya başlıyor.

Sputnik’in Reuters’ten aktardığına göre, yasa taslağı, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ABD ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında bir rapor sunmasını ve bu rapor tamamlanana kadar Türkiye’ye büyük savunma ekipmanlarının satışının engellensini öngörüyor.

Rapor komisyonun ardından Temsilciler Meclisi’nde oylanacak, sonrasında Senato’nun da onayına ihtiyaç duyulacak.

Taslak Rusya ile askeri işbirliğine yasak getirilmesi gibi yaptırımlar da içeriyor. 717 milyar dolarlık askeri bütçeyi içeren taslakta Rusya ile siber savaşa daha fazla fon ayrılması da yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 13:22

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