Tunus’taki ilk yerel seçimlerde halk sandığa gitmedi

Tunus'ta 2011'de Diktatör bin Ali'nin devrilmesi sonrası ilk yerel seçimler düzenlendi. Seçime katılım oranı yüzde 33.7'de kaldı.

Tunus’ta 2011 yılında bin Ali diktatörlüğünün devrilmesinden sonraki ilk yerel seçimler pazar günü gerçekleştirildi. Ancak seçime katılımın yüzde 33.7 gibi düşük bir oranda kalması seçim sonuçlarının meşruiyetinin tartışılmasına neden oldu. 5 milyon 369 bin seçmenin sadece 1 milyon 796 bin 154’ü sandığa gitti. Yerel seçimler, daha önce dört defa ertelenmişti.

EN ÇOK OYU İSLAMCI PARTİ ALDI

Verilen oyların dağılımına göre ise Müslüman Kardeşlerin (İhvan) Tunus kolu olarak bilinen İslamcı Nahda partisi yüzde 27.5 oy oranıyla birinci oldu. Nahda, başkent Tunus’ta da belediye başkanlığını kazandı. Yeni Belediye Başkanı Suad İbrahim, başkentin tarihteki ilk kadın belediye başkanı oldu.

Nahda’nın iktidardaki koalisyon ortağı Nida Tunus Partisi, ilk sayımlara göre ülke genelindeki oyların yüzde 22.5’ini aldı. Seçimin kesin sonuçlarının 9 Mayıs’a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

HALK CEPHESİ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ülke genelindeki ilk sonuçlara göre Demokratik Hareket 10.7 oy oranı ile üçüncü sırayı aldı. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi ise yüzde 6.8 oy aldı.

AA’nın haberine göre Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin tarihindeki ilk şeffaf yerel seçimlerde katılım oranının yüzde 33.7’de kalmasıyla ilgili ülkedeki tüm siyasi aktörleri ders çıkarmaya davet etti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 12:48

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