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Pakistan'da madende patlama: 23 işçi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Kuetta kentindeki bir kömür madeninde yaşanan patlamada 23 işçi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı, 23 işçi hayatını kaybetti.
5 Mayıs gecesi yaşanan patlamaya dair konuşan maden müfettişi İftihar Ahmet, göçük oluşan iki farklı noktanın birinden dünkü kurtarma çalışmaları sonucunda 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Bugün de devam eden kurtarma faaliyetlerinde 7 madencinin cesedinin tespit edildiğini belirten Ahmet, çalışmaların sona erdiğini söyledi.
Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, patlama yaşandığı vardiya saatinde madende 25 ila 30 işçi bulunuyordu.
Kuetta'daki madenlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı için sık sık iş cinayetleri yaşanıyor. (İslamabad/AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 11:51
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