İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı dün akşam Gazze'de patlama yaşandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'na ait bir hedefin insansız hava aracıyla vurulduğu" belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları da 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu ise Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını öne sürmüştü. (Kudüs/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 11:38

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