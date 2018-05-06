Edirne’de Kakava şenliklerine rekor katılım

Edirne’de Kakava Şenliklerinin ikinci gününde Tunca Nehri kıyısı 04.30’dan itibaren festival alanına döndü.

Edirne’de, ‘baharın habercisi’ olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenliklerinin ikinci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Kimileri nehir suyu ile yüzlerini yıkayıp dilek tutarken, kimileri de dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl rekor bir katılım olduğunu ifade ederek, "Rakamları net olarak almadık ama 60 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim 80 bin civarında, bu tüm zamanların rekoru" dedi.

Fotoğraf: DHA

Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’ndeki Tunca Nehri kıyısı, 04.30’dan itibaren festival alanına döndü. Şehre tur şirketleriyle gelen yerli ve yabancı yaklaşık binlerce kişi Tunca Nehri kenarında baharın gelişi olan Hıdırellezi kutlarken, katılanlar dilek tutup göbek attı. Alanda toplanan çok sayıda Roman, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Romanlar’ın danslarına konuklar da eşlik etti. Ardından da getirdikleri kağıtlara dileklerini yazanlar nehre attı, bereket ve baharın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına astı.

Edirne Belediyesi tarafından alanda vatandaşlara ücretsiz çay ve simit dağıtıldı. Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, bu yıl katılımın rekor seviyede olduğunu ifade ederek, "Dün Kakava ve bu sabah hıdrellez. 1400 yıllık roman geleneğini yaşatıyoruz. 2018'de Kakava ve Hıdrellez etkinlikleri UNESCO İnsanlığın somut olmayan dünya kültür mirası listesine girdi. Bu yıl ilk UNESCO kapsamında da etkinliklerimizi düzenledik. Edirne'den tüm dünyaya, güzel ülkemize sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesi için ateşimizi yakmıştık. Bugün de yine bereketli, Tunca ve Edirne topraklarının üzerinde, Osmanlı Sarayı'nın olduğu alanda barış, huzur, mutluluk ve bereket dileklerimizle çelengimizi Tunca nehrine bıraktık. Tüm insanlığın Edirne'nin Romanlığın ortak arzusu bu. İnanıyoruz ki 2018 yılı sadece Edirne ve Türkiye için değil bütün insanlık için barış, huzur ve mutluluk getirecektir. Geçen yıl Kakava şenliklerine 30 bin kişi katılmıştı. Bu yıl daha rakamları net olarak almadık ama 60 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Benim kişisel tahminim 80 bin civarında, bu tüm zamanların rekoru” diye konuştu.

Tunca Nehri kenarında 04.30’da başlayan etkinliler güneşin doğduğu saate kadar davul zurna eşliğindeki eğlenceyle sürdü. (Edirne/DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 11:30

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