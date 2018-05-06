Seçim Günlüğü (6 Mayıs 2018)

MHP'DE 1815 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYINDAN SADECE YÜZDE 13.7'Sİ KADIN

MHP'de 31 il ve 19 ilçe başkanı, 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı oldu.

İstifa edenler arasında Bursa, Eskişehir ve Hatay da bulunuyor.

MHP'ye yapılan 1815 başvurunun 250'sinin kadın, 20'sinin ise engelli aday adaylarından oluştuğu belirtildi.

MHP'nin mevcut 35 milletvekilinden 30'u tekrar aday adayı olurken, aralarında eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba'nın adaylık için başvurmamaları dikkat çekti. (Ankara/AA)

İNCE: DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEĞİM

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Muharrem İnce: Demirtaş’ı ziyaret edeceğim Muharrem İnce, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıkladı: Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum.