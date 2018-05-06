İlk iş gününde 4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'da ilk iş gününde 4. kattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Naci Altıntaş hayatını kaybetti.

Samsun'da işe başladığı ilk gün, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşüp ağır yaralanan kalıp ustası Naci Altıntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Samsun'un merkez İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak işe başlayan Naci Altıntaş, ilk iş gününde 4'üncü kattaki iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan, evli ve 1 kız çocuğu babası Naci Altıntaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altıntaş, hayatını kaybetti. (Samsun/DHA)

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