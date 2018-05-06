İzmir'de 118 eve 'FETÖ' baskını: 72 gözaltı

İzmir'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında kentin çeşitli ilçelerinde belirlenen 118 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin 'FETÖ'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 "gaybubet evi" tespit edildiği açıklandı.

Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı grubun 'FETÖ' için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu evlerde, Türkiye genelinde yöneticilik görevi üstlendiği iddia edilen şahısların, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, "gaybubet evleri"nin kiralarını ödedikleri öne sürüldü.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının "mahrem imam"larının gözaltına alındığı bildirildi.

Baskın yapılan bir binada ikamet edenlerin tamamının 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

GAYBUBET EVİ NEDİR?

"Gaybubet", "Göz önünde bulunmama" anlamına geliyor. 'FETÖ' operasyonları sonrası gündeme gelen "Gaybubet evleri", 'FETÖ' üyelerinin saklandıkları, "güvenli evler" anlamına geliyor. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 10:11

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