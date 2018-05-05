Acıbadem Tipaş Parkı gönüllüleri: Üsküdar belediyesi suç işliyor

Acıbadem Tipaş Parkı gönüllüleri, Tibaş Parkı'nın bulunduğu arazinin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 30 yıllığına kiraya verilmesini protesto etti.

Acıbadem Tipaş Parkı gönüllüleri, Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom binasıyla Tibaş Sitesi arasında yer alan Tibaş Parkı'nın bulunduğu arazinin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 30 yıllığına kiraya verilmesini protesto etti. Parkın önünde bir araya gelen mahalleli "Üsküdar Belediyesi suç işliyor” ,"Bu inşaatı durdurun”, “Acıbadem halkı park istiyor, Üsküdar Belediyesi cemaat yurdu yapıyor” pankartları açarak Tibaş Parkı'nın ve yeşil alanların gasbına izin vermeyeceklerini söyledi.

'PARK ALANINDA YENİDEN İNŞAAT FAALİYETLERİ BAŞLAMIŞTIR'

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamada, "1998 yılında Tibaş Vakfı tarafından park yapılmış ve Acıbadem halkının kullanımına açılmıştır. 2003 yılında 'Belediye hizmet alanı' olarak bağışlanan yer için usulsüz bir şekilde imar değişikliği planı yapılarak inşaata başlanmıştır. İnşaat sırasında, bitişiğinde bulunan park alanına da müdahale edilmiştir. Tibaş Park Sitesi sakinleri park alanına yapılan müdahale için dava açmış, davanın kazanılması ile inşaat durdurulmuştur. Fakat inşaat nedeniyle park alanı kullanılamaz hale gelmiş, hafriyat ısrarlı bir şekilde kaldırılmayarak park alanı mezbele bir şekilde bırakılmıştır. 30.03.2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK aracılığıyla park alanını açık otopark yapmak istemiştir. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile otopark girişimi durdurulmuştur. 26 Mart 2017’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından bu alanda 'Şehit Mete Sertbaş Parkı ve Acıbadem Kültür Merkezi' açılışı yapılmış ve park alanında yeniden inşaat faaliyetleri başlamıştır" denildi.

'YEŞİL ALANLARIMIZ GASBEDİLMİŞTİR'

Fotoğraf: Evrensel

"Bugün burada halen devam eden bu kanuna aykırı inşaat için bir aradayız" denilen açıklama şöyle devam etti: İnşaatına başlanan yapı hakkında Üsküdar Belediyesine yapılan bilgi edinme başvurularının hiçbirine yanıt alınamamıştır. 15 Şubat 2018’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mahalleyi ziyaret ederek tüm mahalle sakinleri ile bir toplantı yapmış, bu toplantıda kendisine ısrarla yönetilen sorulara cevaben Acıbadem Kültür Merkezi olarak yapılacağı söylenen yerin Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 30 yıllığına kiraya

verildiğini söylemiştir. Bu kamusal bir alanın bir vakfa devredildiğinin itirafıdır. Hukuki olarak belediye hizmet alanı olarak bağışlanan bir yer, her hangi bir vakfa devredilemez, ticari bir amaç için kullanılamaz, cemaat yurduna dönüştürülemez. Kamuya ait yeşil alanlar, yani biz Acıbadem sakinlerine ait park gasbedilmiştir. Aynı zamanda afet toplanma alanımız da yok edilmiştir. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 00:08

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