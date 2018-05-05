İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, Basel'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma etkinliği düzenledi.

İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, Evrensel Gazetesi ile dayanışmak için Basel’ de Feryal Öney ve grubunun katıldığı bir konser düzenledi. Etkinliğe Evrensel Gazatesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Haydar Sancar, 23 yıllık yayıncılık hayatında Evrensel’in işçi ve emekçilerin mücadelesinde önemli bir mevzi olduğu, baskı, engelleme ve cezalara rağmen kararlılığından ödün vermediğini hatırlatarak Evrensel’e abone olma ve destek verme çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Evrensel

İdamlarının 46. yılında Denizlerin ve 200. Doğum yılında işçi sınıfının devrimci teorisinin önderi Karl Marx’ın da anıldığı ve 24 Haziran seçimlerine katılım çağrısını yapıldığı etkinlilte, genel yayın yönetmeni Fatih Polat, AKP iktidarının ele geçirdiği devletin tüm olanaklarıyla, muhalifleri baskı altına aldığı, 150'yi aşkın gazetecinin tutuklu olduğu ve bir o kadarınında yargılanmasının sürdüğüne, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının engellenmeye ve tek seslilk yaratılmaya çalışıdığına vurgu yaptı. Etkinlik Feryal Öney’in seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Fotoğraf: Evrensel

(Basel/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 00:37

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