İl il 6 Mayıs anmaları

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46'ncı yıl dönümünde yurdun her yanındaki gençler tarafından etkinliklerle anılacak.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 46'ncı yıl dönümünde bir çok ilde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek.

İSTANBUL

6 Mayıs Pazar

Saat 16:00'da Dolmabahçe'de buluşulacak

8 Mayıs Salı

Saat 19:00'da Nostalji Kitap Cafe'de "1968’in 50. yılında antiemperyalizm" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Konuşmacı olarak Evrensel Gazetesi Baş Yazarı İhsan Çaralan ve Alişan Doğan katılacak.

Nostalji Kitap Cafe: Teyyareci Fehmi Sk. No: 12/C Pangaltı

ANKARA

6 Mayıs Pazar

Saat: 13.30'da Karşıyaka Mezarlığı 2 No'lu kapıda buluşularak bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Araç Kalkış Noktaları

Metro 11:00

Tercih 11:00

Çağdaş Karşısı 11:15

Tekmezar 11:20

Tuzluçayır 11:30

İZMİR

6 Mayıs Pazar

Saat 17:00'de Sevinç Pastanesi önünde buluşularak yürüyüşe başlanacak.

Saat 19:00'da İnciraltı Açık Hava Tiyatrosunda Haluk Tolga İlhan ve Grup Yel Değirmeni konseri gerçekleştirilecek.

ADANA

6 Mayıs Pazar

Saat 15:00'te Atatürk Parkında basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Saat 16:00'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Emperyalizme karşı mücadele ve günümüzün görevleri" başlıklı panel düzenlenecek. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel panelde konuşmacı olarak yer alacak.

MERSİN

6 Mayıs Pazar

Saat 09:30'da 68’ler Sarış ve Kardeşlik Ormanında bir anma programı gerçekleştirilecek.

KAYSERİ

6 Mayıs Pazar

Saat 15:00'te Emek Partisi Kayseri il binasında "Antiemperyalizm ve güncelliği" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

ÇANAKKALE

6 Mayıs Pazar

Saat 17:00'de Golf Aile Çay Bahçesi önünde buluşularak yürüyüş gerçekleştirilecek.

ANTALYA

6 Mayıs Pazar

Saat 18:00'de Attalos Heykeli önünde bir anma programı gerçekleştirilecek.

ANTEP

6 Mayıs Pazar

Duluk Baba Ormanında "Barış ve Özgürlük Pikniği" düzenlenecek

BURSA

6 Mayıs Pazar

Saat 18:00'de Heykel'de bir anma programı gerçekleştirilecek

DENİZLİ

6 Mayıs Pazar

Saat 18:00'de Emek Partisi Denizli il binasında belgesel gösterimi olacak. Ardından saat 19:00'da "Denizleri anlamak" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

ELAZIĞ

6 Mayıs Pazar

Saat 15:30'da, Emek Partisi Elazığ il binasında "68’den bugüne antiemperyalist mücadele ve gençlik hareketi" konulu panel gerçekleştirilecek.

MALATYA

12 Mayıs Cumartesi

Saat 15:00'te Emek Partisi Malatya il binasında "Emperyalizm ve güncelliği" başlıklı panel düzenlenecek.

SİVAS

6 Mayıs Pazar

Saat 13:00'te Emek Partisi Sivas il binasında "Antiemperyalist mücadele ve günümüz" konulu bir söyleşi düzenlenecek ve sinevizyon gösterisi yapılacak.

KIBRIS

13 Mayıs Pazar

Saat 18:00'de Lefkoşa Gönyeli Belediye Salonunda bir anma etkinliği düzenlenecek.

(HABER MERKEZİ)

Gerçek antiemperyalizm Denizlerin mirasında

'68'den bugüne antiemperyalist mücadele ve gençlik hareketi

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 22:53

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