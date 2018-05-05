Ali Abbas Karabulut hayatını kaybetti

Maltepe'de bulunan Esenkent Kültür ve Dayanışma Derneğinin Başkanı Ali Abbas Karabulut, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Esenkent Kültür ve Dayanışma Derneğinin Başkanı Ali Abbas Karabulut, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karabulut’un cenaze töreni yarın (6 Mayıs Pazar günü) yapılacak.

Esenkent Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Abbas Karabulut, yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Tuzla GİSBİR Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ali Abbas Karabulut'un yarın (6 Mayıs Pazar) düzenlenecek cenaze töreni için saat 15:00'te Maltepe Esenkent Mahallesi Tahsinpaşa Sokak No: 33 adresinde bulunan Esenkent Kültür ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelinecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 19:43

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