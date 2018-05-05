PSAKD: Üyemiz hasta tutsak Haydar Yıldırım serbest bırakılsın

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Şubeleri, 7 aydır tutuklu ve engelli olan Haydar Yıldırım’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) İstanbul Şubeleri, yedi aydır tutuklu bulunan yüzde 80 engelli olan Haydar Yıldırım’ın serbest bırakılması için Galatasaray Lisesi önünde açıklama gerçekleştirdi. "Üyemiz hasta tutuklu Haydar Yıldırım serbest bırakılsın" pankartı açan kitle "Baskılar bizi yıldıramaz", "Haydar Yıldırım serbest bırakılsın", "Aleviyiz haklıyız kazanacağız", Aleviler vardır, Alevilik haktır" sloganları attı. Eyleme Kamgal Dernekleri Federasyonu ve cok sayıda yurttaş katıldı. Açıklama da üyeleri Haydar Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

'EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Açıklama da ilk söz alan Haydar Yıldırım'ın eşi Zeynep Yıldırım, yaklaşık 10 gündür eşine ilaçlarının verilmediğini söyledi. Yıldırım eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek, hasta mahpusların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

'ASILSIZ SUÇLAMALARLA TUTUKLANDI'

Basın açıklamasını PSAKD Genel Başkan yardımcısı Ersin Erdemir gerçekleştirdi. AKP iktidarının toplumun bütün alanlarında gerilimi tırmandırdığının altını çizen Erdemir, "Özellikle OHAL sürecinden sonra baskı ve sindirme politikalarının hızlanarak devam ettiğini görüyoruz. OHAL sürecinde birçok üyemiz ve yöneticimiz keyfi ve haksız bir şekilde asılsız gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklandılar" dedi. PSAKD Sarıyer Şube üyesi Haydar Yıldırım’ın %80 engelli raporu olmasına rağmen 4 Ekim 2017 tarihinde hiçbir temeli olmayan asılsız suçlamalarla tutuklandığını söyleyen Erdemir, "Bu da yetmezmiş gibi %80 engelli raporu olan Haydar Yıldırım’a tutuklandığı günden itibaren sistematik bir şekilde baskı, tecrit ve sindirme politikaları uygulanmaktadır. Haydar Yıldırım’ın sağlığı açısından son derece hayati önemde olan ilaçları verilmemekte ve keyfi uygulamalarla doktora sevk edilmemektedir. Ayrıca yine sağlığı zarar görecek şekilde havalandırması tel kafes ile kapatılmıştır. Bunun dışında cezaevi yönetimi sudan gerekçelerle Haydar Yıldırım’a 3 yıl iletişim cezası vermiştir" diye konuştu.

'DERHAL SERBEST BIRAKILSIN'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak ilgilileri seslenen Erdemir şunları söyledi: "Haydar Yıldırım’a dönük eziyete ve keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir. %80 engelli raporu olan bir insanın tutuklu bulundurulması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bu yüzden Haydar Yıldırım serbest bırakılmalıdır. Bu taleplerimiz karşılanmadığı takdirde örgütlü olduğumuz her yerde Haydar Yıldırım canımız için diğer dost ve müsahip kurumlarımıza da çağrı yaparak mücadelemizi yükselteceğimizi ilan ediyoruz.Bu inanç ve kararlılıkla Haydar Yıldırım şahsında tüm tutsaklarımız özgürlüğüne kavuşuncaya dek mücadelemiz sürecektir. Haydar Yıldırım derhal serbest bırakılsın." (İstanbul/EVRENSEL)

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