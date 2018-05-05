F Oturumu: Hasta mahpus Aziz Bağlan serbest bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 319. F Oturumu'nda hasta mahpus Aziz Bağlan'ın durumuna dikkat çekerek serbest bırakılmasını istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 319. F Oturumu'nda hasta mahpus Aziz Bağlan'a özgürlük istemek için Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi. "Hasta tutsaklar serbest bırakılsın", "Aziz Bağlan serbest bırakılsın" ve "Tecrit öldürür dayanışma yaşatır" pankartları açılarak “Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın!”, “Aziz Bağlan Serbest Bırakılsın!”, “Tedavi Haktır Engellenemez!”, “Tecrit İşkencesine Son!”, “İnsan Haklarıyla İnsandır!”, “OHAL İşkencesine Hayır!” , “Tektipleştirmeye Hayır!” “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” sloganları atıldı.

'İNSANLIK SUÇU İŞLEMEKTEN VAZGEÇİN'

Bu haftaki basın açıklamasını sanatçı Nur Sürer okudu. Sürer, "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın şiarıyla bu alanda mücadele ederken yüzlerce hasta mahpusun hapishanelerde tabutlarla çıktıklarını , yaşamdan koparıldıklarını dile getirerek devletin ve yasa koyucuların hasta mahpusları serbest bırakmalarını talep ettik. Talebimiz çok açık ve netti. Mahpusları insan olarak görmeyen intikamcı anlayışınızdan, hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamalarınızdan ve insanlık suçu işlemekten vazgeçin. Hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamalarınızdan hapsettiğiniz tüm mahpusların can güvenliğinden ve yaşamlarından siz sorumlusunuz" dedi.

TUTUKLANMASININ ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN İDDİNAME HAZIR DEĞİL

319. F oturmasında hasta mahpus Aziz Bağlan’ın durumuna dikkat çekildiğini söyleyen Sürer şunları aktardı: " Ağrı Doğubayazıt'ta 16 Ocak 2016 tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 69 yaşındaki Aziz Bağlan'ın tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala hakkında iddianame hazırlanmamıştır. Bu sebeple, henüz yargılanmasının başlanılmadığı gibi Ağrı M Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu iken beş ay sonra Oltu T Tipi Kapalı Hapishanesi'ne sürgün edilmiştir. Sağlık sorunları nedeniyle avukatının tutukluğuna yönelik yapılan itirazı reddedilmiştir. Hasta mahpus Aziz Bağlan’ın oğlu Baran, babasının kalp rahatsızlığı bulunduğunu, aynı zamanda yüksek tansiyon hastası olduğunu, sağ gözünde yüzde 87 görme kaybı bulunduğunu ve hastalığıyla ilgili bu durumun raporlarıyla tespit edilmiş olduğunu söylüyor. Babasının yaşlı ve hasta olması nedeniyle hapishane koşullarında yaşamını tek başına idame ettirmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor. İki yıldır tutuklu bulunan babasının neden mahkemeye çıkarılmadığını yetkililere sormakta, babasının ve tüm hasta mahpusların serbest burakılmasını talep etmektedir. Biz insan haklari savunucuları olarak, hasta mahpusların sessiz çığlığına ses olabilmek için bu alanda olmaya ve baskılara tutuklamalara, tek tipleştirmeye karşı mücadele ederek, hasta mahpusların taleplerini ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz. Hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

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