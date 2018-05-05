Cumartesi Anneleri 684. kez buluştu

Cumartesi Anneleri, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 684'üncü kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Cumartesi Anneleri 24 yıl önce gözaltında kaybedilen Halil ve Kasım Alpsoy’un akıbetlerini sordu. Kasım Alpsoy’un eyleme katılan 6 ve 17 yaşındaki torunları, Galatasaray Meydanı’nda tanıdıklarını söyledikleri dedelerinin mezarını istedi.

Cumartesi Anneleri yakınlarının akıbetini sormak için 684. kez Galatasaray Meydanı’ndaydı. Cumartesi Anneleri bu haftaki buluşmalarında 1994’te gözaltında kaybedilen Kasım Alpsoy ve Halil Alpsoy’un akıbetini sordu. Gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, “Meydana gelen herkes terörist oldu. Bu insanların hepsinin içi yandı. Herkes adalet dedi ama bu adalet hiç buraya gelip uğramadı. Başkalarını dinlemek kolay ama burayı dinlemek zor.” diye konuştu.

‘BEN DEDEMİN BULUNMASINI İSTİYORUM’

Daha sonra Kasım Alpsoy’un 9 yaşındaki torunu Samet Alpsoy söz aldı. Alpsoy, “24 yıl önce dedem Kasım Alpsoy kaybedildi. Ben dedemin bulunmasını istiyorum. Annem, anneannem artık üzülmesin istiyorum. Annem, dedemin bir mezarı olsun istiyor. Dedemin bir mezarı olsun.” dedi. Kasım Alpsoy’un diğer torunu Gülbahar Alpsoy ise, “Tam 24 yıldır dedem kayıp ve hâlâ arıyoruz. 6 yaşımda başladım dedemi aramaya. Ben dedemi burada, bu meydanda tanıdım. Bir soluk resminden tanıdım. Oysa elinden tutup gezmek isterdim, beraber geçireceğimiz bayramlar olsun isterdim. Ben dedeme hep adressiz mektuplar yazdım ve hâlâ yazıyorum. Kayıplar bulunsun; adalet, vicdan yerini bulsun.” diye konuştu.

Bu haftaki açıklamayı ise Hatice Onaran okudu. Kasım ve Halil Alpsoy’un gözaltına alındıklarının inkar edildiğini söyleyen Onaran, “Ailelerinin tüm başvuruları karşılıksız bırakıldı. Gözaltında kaybedilen Kasım ve Halil Alpsoy’un başına gelenleri bilmek ailelerinin ve toplumun temel insan hakkıdır. Devlet, Kasım ve Halil Alpsoy’ un akıbetleriyle ilgili ailelerini ve toplumu bilgilendirme zorunluluğunu yerine getirsin. Gözaltında kaybedilişlerinin 24. yılında adli makamları Kasım ve Halil Alpsoy dosyalarında etkin bir soruşturma yaparak maddi gerçeği açığa çıkarma ve adaleti sağlama görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. 24 yıllık inkar son bulsun” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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