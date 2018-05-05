Karar gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkarıldı

Karar gazetesinde gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.

Mehmet Aydın’ın sahibi olduğu ve İbrahim Kiras’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Karar gazetesinde geniş çaplı işten çıkarmalar yapıldı. Başta gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gazetenin kapatılacağı iddia ediliyor. Medyaradar.com’a ulaşan bilgiye göre, 4 ya da 5 muhabirle ajans olarak yayın yapılacak ve internet sitesi ise yayın hayatına devam edecek.

MUHAFAZAKAR OKURLAR İÇİN MERKEZ MEDYA

Kasım 2014’te Star gazetesinden ayrılarak internet medyasına transfer olan Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan’ın yer aldığı karar.com, bir süre sonra basılı gazete olarak ilk sayısını çıkarttı.

Muhafazakâr okurların merkez medyası olma iddiası ile yola çıkan ve Genel Yayın Yönetmenliğini İbrahim Kiras’ın yaptığı gazete 7 Mart 2016’da piyasaya çıkmıştı.

“Türkiye’nin kaliteli, hesapsız, tuzaksız ve seviyeli medyası olacağız” düsturuyla yola çıkan İbrahim Kiras yönetimindeki gazetede Akif Beki, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ali Bayramoğlu, Elif Çakır, Yıldıray Oğur, Mete Yarar, Beşir Ayvazoğlu gibi yazarlar yer alıyor. (MEDYA SERVİSİ)

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