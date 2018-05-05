Uşak Karma OSB'de çamur depolama alanında çökme

Uşak Karma Deri OSB’deki arıtma tesisine ait çamur depolama alanında meydana gelen çökme nedeniyle tonlarca çamur çevreye yayıldı.

Uşak Karma Deri OSB içindeki arıtma tesisi yakınındaki çamur depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Depolama alanı önündeki seti aşan tonlarca çamur ve atık su, bölgeye enerji sağlayan elektrik trafosuna, bölge içi yollara ardından da Uşak-Denizli karayoluna taştı.

Çamur ve atık su nedeniyle ulaşımın bir süre durduğu yolda ilerleyemeyen bir minibüsün sürücüsü kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Trafonun devre dışı kalması nedeniyle fabrikalara enerji verilemedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, Karayollarına ait iş makinelerinin çalışmasıyla Uşak-Denizli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. TEDAŞ görevlileri de trafodaki arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Bölgede inceleme yapan Uşak Valisi Salim Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olay sonrası bölgenin temizlenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

OSB Başkanı İbrahim Karahallı da çamur depolama alanı önündeki sette göçük meydana gelmesi sonrası tonlarca çamurun akarak elektrik trafosuna ve atık su arıtma tesisinin deşarj borularına hasar verdiğini belirtti.

Karahallı, “Durum kontrolümüz altında. İtfaiye ve karayolu ekipleri çalışıyor. Öncelikli olarak OSB bölgesine elektrik verilmesini hedefliyoruz” diye konuştu. (AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 12:23

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