Danıştaydan Karabağlar'daki riskli alanlar için farklı karar

Riskli alan ilan edilen Karabağlar'da, Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerinde bölge halkının açtığı iptal davası kabul edilmedi.

Danıştay, şimdiye kadar aynı konuda verdiği kararların aksi yönünde davranarak Karabağlar’daki riskli alanların iptali için açılan davada bölge halkının itirazlarını reddetti.

Bakanlar Kurulunun 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen Karabağlar ilçesi, Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerinde bölge halkının açtığı iptal davası kabul edilmedi.

Daha önce Danıştay 14. Dairesinin verdiği olumsuz kararı temyize taşıyan bölge halkı bir kez daha ret kararıyla karşılaştı. Dosyayı inceleyen Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu açılan davayı reddederek daha önce verilen kararı onadı. 3 yıl önce açılan davada bir kez daha halkın lehine karar çıkmamış oldu. Karar üzerine bir araya gelen Karabağlar Mahalleler Birliğinin temsilcileri hukuki süreci sürdürme kararı aldı. Karar bir üst mahkemeye taşınacak.

Danıştayın daha önce verdiği kararların aksi yönde hareket etmesi de dikkat çekti. Danıştay İstanbul Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Okmeydanı ve Kocaeli Derbent’te bölge halklarının açmış olduğu davaları kabul ederek iptal etmişti. (İzmir/EVRENSEL)

Karabağlar'da tapusuz vatandaşlar kaygılı

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 12:19

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