SatranÃ§ amazonu

Evrensel Bilgin, Polgar ailesinin satranÃ§ serÃ¼venine dair yazÄ±larÄ±nÄ±n ikincisinde Judit Polgarâ€™Ä±n hikayesini kaleme aldÄ±.

Evrensel BÄ°LGÄ°N

Albert Einstein’Ä±n “AslÄ±nda herkes dahidir. Ama siz kalkÄ±p bir balÄ±ÄŸÄ±, aÄŸaca tÄ±rmanma yeteneÄŸine göre yargÄ±larsanÄ±z, tüm hayatÄ±nÄ± aptal olduÄŸuna inanarak geçirecektir.” sözü, eÄŸitim sisteminin yerinde saydÄ±ÄŸÄ±na hatta ülkemizde olduÄŸu gibi bazen geri gittiÄŸi gerçeÄŸine dikkat çekiyor. DiÄŸer taraftan sportif pencereden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± düÅŸüncenin cinsiyetler açÄ±sÄ±ndan da önemli olduÄŸunu görebiliriz. Kapitalist ve ataerkil dünyanÄ±n neredeyse tüm sporlarÄ±, kadÄ±nlarÄ± ikinci plana iter.

AmazonlarÄ±n diyarÄ± da olan bu güzel topraklarda ise satranç sporcularÄ±nÄ±n velileri, özellikle kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ± için küçük yaÅŸtan itibaren sadece kÄ±zlar kategorisinde yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ister ve genel kategoride yarÄ±ÅŸtÄ±rmazlar. Özellikle Türkiye küçükler ve yÄ±ldÄ±zlar ÅŸampiyonalarÄ±nda buna sÄ±klÄ±kla ÅŸahit oluruz. Bu anlayÄ±ÅŸla kÄ±z sporcular çeÅŸitli kupa ve madalyalar kazanabilir, kendi yaÅŸ grubunda Türkiye ÅŸampiyonu olabilirler. Maalesef büyüdüklerinde uluslararasÄ± bir baÅŸarÄ± elde etmeleri imkansÄ±zdÄ±r. Bunun cinsiyetle deÄŸil içinde bulunduklarÄ± sistemle ilgisi vardÄ±r. Sistemi yöneten federasyonun kadÄ±n baÅŸkanÄ± ise maalesef buna çözüm üretmek yerine, 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otellerde katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±larÄ± binleri aÅŸan turnuvalar yapmakla övünür. Federasyon, bu büyük organizasyonlarda otel odalarÄ±nÄ± sporculara yüksek fiyatlarla satar, turizm acentesi görünümü kazanÄ±r. Kapitalizmin çarklarÄ± döner ve satranç zengin sporu haline dönüÅŸürken, yetenekli sporcular bu çarkÄ±n diÅŸlileri arasÄ±nda öÄŸütülürler.

Neyse ki satranç var ve bazen baÅŸka bir kadÄ±n çÄ±kÄ±p bu ataerkil dünyanÄ±n tüm ayarlarÄ±nÄ± bozabiliyor.

JUDÄ°T’Ä°N HÄ°KAYESÄ°

Judit Polgar, babasÄ± Laszlo ve annesi Klara tarafÄ±ndan dünyaya getirilen 3. çocuk olarak 1976’da BudapeÅŸte’de doÄŸdu. AblalarÄ± olan Susan ve Sofia’nÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±ndan geçen yazÄ±mÄ±zda bahsetmiÅŸtik. Judit, 1989’da henüz 12 yaÅŸÄ±ndayken dünyanÄ±n en iyi 100 oyuncusu listesine 55. sÄ±radan girdiÄŸinde satranç dünyasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±na dönmüÅŸtü. Erkeklerin egemen olduÄŸu genel kategoride 12 ve 14 yaÅŸ gruplarÄ±nda Dünya Åžampiyonu oldu. 15 yaÅŸÄ±nda eski Dünya Satranç Åžampiyonu Bobby Fischer’in rekorunu kÄ±rarak, Büyük Usta (Grandmaster) unvanÄ±nÄ± elde eden en genç satranç oyuncusu oldu.

1998 yÄ±lÄ±nda Judit, Dünya Åžampiyonu Anatoly Karpov’a karÅŸÄ± sekiz oyunluk özel bir maç gerçekleÅŸtirdi ve Karpov’u 5-3 yendi. Bu, Polgar için ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildi elbette. Carlsen, Kasparov, Kramnik, Spassky, Smislov, Topalov, Anand, Ponomariov, Khalifman ve Kasimdzhanov gibi diÄŸer dünya ÅŸampiyonlarÄ±nÄ± da turnuvalarda yenebilen tek kadÄ±n olma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdi. 2002 OlimpiyatlarÄ±nda gümüÅŸ madalya kazanan Macar takÄ±mÄ± ile Kasparov liderliÄŸindeki efsane Rus takÄ±mÄ±nÄ± da yenmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±. Yine 2002 yÄ±lÄ±nda Rusya ve dünya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Polgar, Åžampiyon Garry Kasparov’u yenerek Dünya takÄ±mÄ±nÄ±n 52-48’lik skorla maçÄ± kazanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. 2005 yÄ±lÄ±nda, genel klasmanda Dünya ÅžampiyonasÄ±na katÄ±lan ve Süper Büyük Usta derecesi olarak tabir edilen 2700 Elo puanÄ±na ulaÅŸan ilk ve halen tek kadÄ±ndÄ±r Judit.

ÖN YARGILARI KIRDI

Ön yargÄ±larÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± kolay deÄŸildir tabii. KadÄ±nlar arasÄ±nda rakipsizdi ancak erkek rakiplerinin, onun baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kabullenmesi hiç de kolay olmadÄ±. Kaybeden erkek ustalarÄ±n çoÄŸu bir kadÄ±na yenilmenin hüznü içinde bahaneler üretiyordu. Judit ÅŸöyle diyor; “Onlar için bu durum çoÄŸu zaman zordu. Kaybettiklerinde nezaket gereÄŸi el sÄ±kÄ±ÅŸmayan, tebrik etmeyenler olurdu. Ama baktÄ±lar ki ben bu iÅŸte iyiyim ve kazanmaya devam ediyorum, sonunda beni kabullendiler.”

Judit, 2014’te emekli oldu ve 2015 yÄ±lÄ±nda Macar Ulusal Satranç TakÄ±mÄ±nÄ±n BaÅŸantrenörü olarak görevlendirildikten sonra Macaristan’Ä±n en yüksek niÅŸanÄ± olan Aziz Stephen niÅŸanÄ±nÄ± aldÄ±. Dünya KadÄ±nlar Satranç ÅžampiyonasÄ±nda hiçbir zaman oynamayarak bu unvanÄ± ve avantajlarÄ±nÄ± reddeden Judit, gerçek bir Amazon efsanesi olarak dünya tarihinde Ä±ÅŸÄ±ldamaya devam edecek.

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